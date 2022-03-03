Rusya ve Ukrayna savaşından sektör olarak olumsuz etkileneceklerini söyleyen Ekol Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay, "Türkiye ve Ukrayna için demir-çelik sektöründe büyük bir fark yaratacak Serbest Ticaret Anlaşması ile yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hedefleniyordu. Ancak şu su sıralar Ukrayna'nın içinde bulunduğu savaş hali bu anlaşmayı tehlike altına aldı. Sektörün korunma altına alınması gerekiyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 8 gündür devam eden savaşın diğer ülkeleri ve birçok sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ekol Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay, yaptığı açıklamada geçen ay Türkiye ile Ukrayna arasında iki ülkenin iş insanlarına yeni fırsatlar sağlaması amacıyla imzalan Serbest Ticaret Anlaşması'nın tehdit altında olduğunu ifade etti.

"SEKTÖRÜN KORUNMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Ukrayna halkının içinde bulunduğu durumun çok üzücü olduğunu dile getiren Tulay, "Ukrayna'nın Rusya ile içinde bulunduğu bu kriz durumu Türkiye'nin demir çelik sektörü de dahil birçok ülkedeki ticari hedefleri ve ihracatı da etkileyecek. Bizler Ekol Demir Çelik A.Ş ailesi olarak vasıflı çeliği yurt dışından bu bölgelerden ithal ediyoruz. Şirket olarak müşterilerimizi vasıflı çelik tedariki konusunda mağdur etmek bizim hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz bir problemdir, her daim anında stok gücüne sahibiz. Fakat sektördeki diğer meslektaşlarımız için endişeliyiz. Bildiğiniz üzere yakın zamanlarda Türkiye ve Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri sonuca varmış ve imzalar atılmıştı. Bu anlaşma yaklaşık 10 milyar dolarlık hem Türkiye'de hem de Ukrayna'da demir çelik sektöründe dış politika üzerinde büyük gelişmeler yaşatacak bir anlaşmaydı. Ancak şu an yaşanan sekteden ötürü Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye çelik sektörü için bir tehdit ve sektörün korunma altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

"ANLAŞMA TÜRK ÇELİĞİ ÜZERİNDE SON DERECE ÖNEMLİYDİ"

Emtia piyasalarının da önemli ölçüde etkileneceğini söyleyen Tulay, "Gerek Rusya gerekse Ukrayna ile büyük ölçüde ticari ilişkilerimiz mevcut. İki ülke arasındaki kriz boyutu büyüdükçe, diğer devletlerden uygulanacak ambargolar emtia piyasalarını alt üst edecek. Özellikle coğrafi konumu gereği Ukrayna ile ithalat ve ihracat anlamında çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Demir çelik sektörü için hammaddenin büyük kesimini bu ülkeden tedarik ediyoruz. Bu bizim için ürün yelpazesi anlamında çok önemli. Özellikle 'Serbest Ticaret Anlaşması' ile Ukrayna ile aramızda gerçekleşecek olan 10 milyar dolarlık ticareti hedefleyen bu anlaşmanın şu an askıya alınacak olması biz demir-çelik sektörünü de gerek maddi gerek stok anlamında derinden etkileyecektir. Bunun önüne geçilmesi adına yakın zamanda oluşturulacak yeni planlar ile Türkiye'nin demir çelik sektörünü koruma altına almamız gerekiyor. Ekol Demir Çelik A.Ş olarak tek temennimiz iki ülkenin içinde bulunduğu bu kriz, masum insanlar zarar görmeden iki ülke adına hayırlı bir biçimde son bulur" ifadelerini kullandı.