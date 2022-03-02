Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti, aralarında Sinop da var - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti, aralarında Sinop da var

02.03.2022 10:11
Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti, aralarında Sinop da var

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan gıda kontrolleri sonucunda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürün tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan gıda kontrolleri sonucunda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürün tespit edildi. Bakanlığın paylaştığı ifşa listesinde Sinop'tan da bir firma 2 ürünle yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler tespit edilerek o firmalar kamuoyuyla paylaşıldı. 27. kamuoyu duyurusu olarak paylaşılan listede "süt ve süt ürünleri" kategorisinde Sinop'tan bir firmanın iki kalem üründe ismi geçmekte. Firmanın ürettiği yarım yağlı tulum peyniri içerisinde bitkisel yağ ve aynı ürün içerisinde nişasta kullanıldığı laboratuvar sonuçlarıyla elde edildi. Bakanlık ise o firmayı 5996 sayılı Kanun gereğince kamuoyunun bilgisine sundu.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamada gıda güvenilirliği denetimlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verdi: "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 Bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir." - SİNOP

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Türk Lirası, Ankara, Tarım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti, aralarında Sinop da var - Son Dakika


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