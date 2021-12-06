BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 1,12 245 240 5 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,50 52 49 3 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,72 6 6 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,22 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,74 105 104 1 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,75 27 27 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,49 13 13 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,13 13 13 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var

Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak

Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor