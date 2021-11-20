Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 594,00 665,00 11,95 46,48 Cumhuriyet 3.011,00 3.934,00 4.403,00 11,92 46,23 ABD Doları 7,4310 9,9670 11,1250 11,62 49,71 Avro 9,1200 11,3970 12,5840 10,42 37,98 İngiliz Sterlini 10,1810 13,3730 15,0240 12,35 47,57 İsviçre Frangı 8,4720 10,8200 12,0560 11,42 42,30 (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika Ekonomi

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