Son dakika! Limited şirketlerin genel kurul kararları elektronik ortamda alınabilecek - Son Dakika
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Son dakika! Limited şirketlerin genel kurul kararları elektronik ortamda alınabilecek

01.07.2022 10:25
Son dakika! Limited şirketlerin genel kurul kararları elektronik ortamda alınabilecek

Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanlığı tarafından, limited şirketlerin genel kurul kararlarını ortakların fiziken bir arada bulunmalarına gerek olmadan e-imzaları ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden almalarına imkan tanıyan uygulama devreye alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, limited şirketlerin genel kurul kararlarını ortakların fiziken bir arada bulunmalarına gerek olmadan e-imzaları ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden almalarına imkan tanıyan uygulama devreye alındı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iç ticaret işlemlerinin dijitalleştirilmesi çalışmaları kapsamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda yürütülen işlemler genişletiliyor.

Bakanlığın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketlerde genel kurul kararlarının hızlı şekilde alınabilmesini amaçlayan sirküler (elden dolaştırma) yoluyla karar alma uygulaması MERSİS üzerinden devreye alındı. Bu sayede limited şirketlerde genel kurul kararlarının elektronik ortamda hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alınabilmesi imkanı getirildi.

Uygulama sayesinde ortaklardan herhangi biri MERSİS'ten hazırlayacağı karar taslağını elektronik imza ile imzalayıp diğer ortakların görüşüne sunabiliyor, diğer ortaklar da farklı zamanlarda sisteme girerek yine elektronik imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabiliyor ve genel kurul kararı alınabiliyor.

Farklı ülkelerdeki ortaklar karar alabilecek

Uygulama ile özellikle ortakların fiziken bir araya gelmesi imkanının bulunmadığı durumlarda, kararlar kolaylıkla alınabilecek. Böylece ortakların farklı ülke ve şehirlerde bulunmaları karar alınmasına engel teşkil etmeyecek.

Duyuruya göre, ülkede hızlı, kolay ve güvenli bir ticari ortam tesis etme hedefi doğrultusunda teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak, hizmetleri dijital ortama taşıma ve iş insanlarına daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan çalışmalara devam edilecek.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Limited şirketlerin genel kurul kararları elektronik ortamda alınabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Limited şirketlerin genel kurul kararları elektronik ortamda alınabilecek - Son Dakika
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