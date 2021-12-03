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Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale - Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale

03.12.2021 13:13
Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale

Son dakika! Dolar/TL, gün ortasında 13,89 ile bir rekor daha kırdı. Kurların zirveyi görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan döviz piyasalarına bir müdahale daha geldi. Merkez Bankası'nın müdahale sonrasında dolar/TL'de düşüş yüzde 3'ü gördü.

Dün akşam 13.90 seviyesine kadar yükselerek TCMB'nin piyasaya doğrudan müdahalesinden bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası bir süre daha yatay seyrini korudu. Gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçen dolar/TL'den saat 13:00 sularında bir rekor daha geldi.

Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.

TCMB'DEN KURLARA İKİNCİ MÜDAHALE GELDİ

Kurların zirveyi görmesinin ardından TCMB'den kurlara müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar/TL'de yüzde 3'ü aşan aşağı yönlü hareketler görüldü.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde ise işlemler rekor seviyelerde gerçekleştiriliyor. 1.900 puanı aşan BİST 100, dünkü kapanışa göre yüzde 1,5'in üzerinde primli.

BAŞKANIN FAİZ MESAJINA RAĞMEN TL'DE BASKI SÜRÜYOR

TL'nin sadece Kasım ayında yüzde 28'i aşan değer kaybıyla birlikte, enflasyonun önümüzdeki aylarda 10 puan yükselerek yüzde 30'lara yükselmesi beklenirken, TCMB Aralık ayında son bir faiz indirimi yaptıktan sonra gelecek yıl indirimlere son vereceğinin sinyalini dünkü yatırımcı toplantısında verdi.

Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.

Erdoğan bu hafta mecliste yaptığı konuşmasında düşük faiz oranları olmadan yüksek büyüme oranlarının yakalanamayacAğını söyleyerek, yüksek ekonomik büyüme ve istihdam artışı üzerine kurulu ekonomi politikası için faizlerin düşük kalmasının elzem olduğuna dikkat çekmişti.

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale

Merkez Bankası, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale - Son Dakika
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