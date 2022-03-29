New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 35.294,19 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 126 artarak 4.633,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,84 kazançla 14.619,64 puana çıktı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışının ardından endeksler, gün boyu pozitif seyir izledi.

Görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Rusya tarafının Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki askeri eylemlerini azaltacağını açıklaması sonrası petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.25 itibarıyla 108 dolar seviyesine gerilerken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de 105 dolardan alıcı buldu.

ABD'de 2 yıllık tahvil faizi gün içinde kısa süreliğine Eylül 2019'dan bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,39 civarında seyrederken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,37 seviyelerinde gerçekleşti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta 11 milyon 266 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de jeopolitik riskler ve artan enflasyon endişelerine rağmen martta aylık bazda 1,5 puan artışla 107,2 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.