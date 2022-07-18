Son dakika: PAÜ yeşil bayrak ödülünü kazandı - Son Dakika
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Son dakika: PAÜ yeşil bayrak ödülünü kazandı

18.07.2022 11:45
Son dakika: PAÜ yeşil bayrak ödülünü kazandı

Son dakika haber... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri" sahiplerini buldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri" sahiplerini buldu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2022 yılı Eğitimde Erişilebilirlik kategorisinde yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazandı.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini kazananlar Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'te düzenlenen törenle YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklandı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fakülte Sekreteri Mustafa Mızrak ve Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Gizem Ergin'in yoğun çaba gösterdiği çalışmalar neticesinde, engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere verilen Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ödülünü kazandı.

Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda verildi. Engelsiz Üniversite Bayraklarının "mekanda erişilebilirlik (turuncu bayrak)", "eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak)" ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (mavi bayrak)" olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.

Bu yıl Engelsiz üniversite ödülleri için 114 Üniversiteden toplam 1074 başvuru yapıldı. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 226'sı 'mekanda erişilebirliğe' verilen 'turuncu bayrak', 105'i 'eğitimde erişilebilirliğe' verilen 'yeşil bayrak' ve 53'ü de 'sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe' verilen 'mavi bayrak' oldu. 12 üniversiteye toplam 43 program nişanı verildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: PAÜ yeşil bayrak ödülünü kazandı - Son Dakika

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