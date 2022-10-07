Son Dakika | Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu - Son Dakika
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Son Dakika | Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu

07.10.2022 01:46
Son Dakika | Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu

Son dakika ekonomi haberi... Twitter'ın Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar verdi.

Twitter'ın Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar verdi.

Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim'e kadar ertelendiğini bildirdi.

McCormick, satın alma işleminin söz konusu tarihe kadar tamamlanmaması halinde kasım ayında yeni dava tarihi alınması için tarafların kedisiyle iletişime geçmesi talimatını verdi.

Söz konusu karar, Twitter'ın açtığı davanın durdurulmasını talep eden Musk için bir kazanç olarak yorumlandı.

Musk perşembe günü mahkemeye yaptığı bildirimde, bankaların anlaşmayı finanse etmek için çalıştıklarını, ancak daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Twitter ise Musk'ın talebine karşı çıkmıştı.

Twitter, satın alma anlaşmasını feshettiği için Musk'a dava açmıştı

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.

Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

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Kaynak: AA

Elon Musk, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu - Son Dakika

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