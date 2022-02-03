Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek

Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili Kiev'de konuştu! Mesajı iki ülke için de çok kritik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte arabulucu görevi üstlenmek için Ukrayna'ya gitti. Büyük bir coşkuyla karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst düzey temaslarının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile basın toplantısı düzenledi.

İLK OLARAK ZELENSKY KONUŞTU

İki lider arasında ilk sözü ev sahibi Zelensky aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getiren Zelensky, "Hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Bugün işbirliği ve dostluğumuzu çok önemli bir olayla taçlandırdık. Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşmasını onayladılar" dedi.

"10 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZ ULAŞILABİLİR BİR NOKTADA"

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması hedefine ulaşılmak istendiğini belirten Zelensky, "Hepimizi bu adımdan dolayı tebrik ediyorum. Uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu iş dünyası için yeni kazanımlar, istihdamlar, yatırımlar, ülkelerimizin refah düzeyinin artması demektir. Anlaşma imzalanmadan önce geçtiğimiz yılda 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin, isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor. Serbest ticaret anlaşması da bu hedefe istediğimizden daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

İHA üretimi konusunda öne çıkan BAYKAR Savunma başta olmak üzere Türk şirketlerinin Ukrayna'daki varlığını destekleyeceklerini ifade eden Zelensky, "Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze destek ve Kırım'la ilgili Türkiye'nin aktif katılımı için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kırım'da konut inşasını kapsayan konuda adımlar kat ettik. Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için sayın Cumhurbaşkanına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif şekilde gelişiyor. Ukrayna yabancı iş dünyası için elverişli şartlar oluşturmakta. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerini teşvik edip destekleyeceğiz. Yeni projelerle daha da aktif hale gelmesini bekliyoruz" dedi.

"BAYKAR İHA'LARI UKRAYNA'DA OLACAK"

Zelensky, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Savunma sanayini özellikle ele aldık. Savunma projelerini hayata geçirmek, ortak teşebbüsleri kurmak. Bugün Baykar Makina İHA'ları Ukrayna'da olacak. Biz aynı zamanda enerji zamanda enerji sektöründe etkileşimimize yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Kovid-19 sebebiyle uygulamaya konulan tüm kısıtlamalara rağmen yaklaşık 2 milyon turistimiz rekor kırdı. Ülkemize Türkiye'den gelen turist sayısının her sene artmasından memnunum. Bunlar devletlerimizin kardeşliğini garanti eden, halklarımızın dostluğu için sağlam dayanaklardır."

ZELENSKY'DEN SONRA CUMHURBAŞKANI SÖZ ALDI

Zelensky'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü aldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayın Devlet Başkanı, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik Toplantımızın onuncusunu az önce gerçekleştirdik.

Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Şahsıma, eşime, heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor.

"KRİZİ SONLANDIRMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Liderler seviyesinde ya da teknik düzeyde memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugün bir kez daha vurguladık. Yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz diye gayret ediyoruz. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana Türk büyükelçilerce idare eden misyona desteğimiz sandır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barış ve diplomatik yollardan sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN UKRAYNA'DAKİ PROJELERİ SONLANDIRMALARI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe taşıyacağına inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlardan bir tanesi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki altyapı projelerini başarıyla sonlandırmaları bizi gururlandırıyor. Turizm alanındaki işbirliğimiz giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.

Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Ülkelerimizin arasında tarihi dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumu değerlendirdik. Bugünkü toplantılarımız, imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşıma irademizin birer sembolüdür. İkili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum. Kıymetli dostuma nazik ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını tekrarlıyorum."

8 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmayla birlikte BAYKAR Makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimi genişletilecek.