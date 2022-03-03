Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.280 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.283,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 2.280,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 2.255,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.277,00 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin şubatta yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra, yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.300 puanın önemli direnç olduğunu aktaran analistler, 2.230 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyledi.