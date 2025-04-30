Son Gün: İşletme Cetveli Bildirimleri

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Türkiye genelindeki sanayi siciline kayıtlı işletmeler için bugün son gün olduğunu söyledi.

İl Müdürü İğdeci, Sanayi Sicil Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren 'Yıllık İşletme Cetveli' bildirimini 1 Ocak, 30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları zorunlu kılındığını söyledi. İğdeci; "Bildirimler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İşletmelerin sisteme giriş yapabilmek için e-Devlet şifreleriyle http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresini ziyaret etmeleri yeterli olacak" ifadelerine yer verdi.

Son gün 30 Nisan para cezası uyarısı

İl Müdürü İğdeci; "Sanayi Sicil Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanacağını söyleyerek, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için işletmelerin bugün bildirimlerini tamamlaması gerekir" dedi. - BİLECİK