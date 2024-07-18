Sorgun Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Seferlere Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sorgun Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Seferlere Başladı

Sorgun Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Seferlere Başladı

Sorgun Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan şehir içi toplu taşıma araçları seferlerine başladı. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yeni dönemde toplu taşıma araçlarının sefere başladığını duyurdu ve 65 yaş ve engelli vatandaşların da bu hizmetten ücretsiz yararlanacağını belirtti. Ayrıca, akıllı duraklar ve Türkiye Kart entegrasyonunun da yakın zamanda Sorgun'a geleceğini söyledi.

18.07.2024 17:38  Güncelleme: 17:39
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Sorgun Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan şehir içi toplu taşıma araçları seferlerine başladı.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek ilçe halkına daha modern ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlayan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yeni dönemde toplu taşıma araçlarının sefere başladığını duyurdu. Başkan Ekinci, 65 yaş ve engelli vatandaşların da bu hizmetten ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Başkan Ekinci, sefere başlayan toplu taşıma araçlarını yerinde inceleyerek, "Belediyemiz bünyesine kattığımız şehir içi toplu taşıma araçlarımızla birlikte daha modern ve kullanıcı odaklı bir ulaşım deneyimi sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Araçlarımızın seferleri başladı ve şehrimizin dört bir yanında hemşerilerimize hizmet vermeye hazır. Daha önceleri vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine ilk işimiz toplu taşıma araçlarını belediyemiz bünyesine almak ve bizim takibimizde bir ulaşım ağı kurmak oldu. Verdiğimiz bir sözü de yerine getiriyoruz. Artık 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve engelli vatandaşlarımız belediyemiz bünyesinde olan dolmuşlardan ücretsiz yararlanacak" dedi.

Akıllı duraklar ve Türkiye Kart entegrasyonu geliyor

Teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, yakın zamanda Sorgun'a akıllı durakların kurulacağını da söyleyen Belediye Başkanı Ekinci, "En başından beri teknolojiyi takip eden, modern bir sorgun inşa ediyoruz. Toplu taşıma hatlarımızı da bu teknolojiyle birleştireceğiz. İlerleyen zamanlarda akıllı duraklar kurmayı planlıyoruz. Bu duraklar sayesinde, hemşerilerimiz toplu taşıma araçlarımızın anlık konumunu takip edebilecekler. Ayrıca, ülkemiz genelinde geçerli olan TÜRKİYE KART sistemini Sorgun'umuz için entegre ederek, ödeme işlemlerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bizler, hizmet için varız aksi halde bu koltukta oturmanın bir manası yok. Şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yeni toplu taşıma hizmetlerimizle birlikte, ulaşımın hem daha konforlu hem de daha erişilebilir olmasını sağlamak için kararlıyız. Hemşerilerimizin desteği ve katkılarıyla, geleceğe güvenle bakıyoruz" - YOZGAT

Kaynak: İHA

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