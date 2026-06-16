SpaceX, Amazon'u Geride Bırakıp 5. Sıraya Yükseldi - Son Dakika
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SpaceX, Amazon'u Geride Bırakıp 5. Sıraya Yükseldi

16.06.2026 18:30
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SpaceX'in piyasa değeri 2,7 trilyon doları aşarak Amazon'u geçerek en değerli 5. şirket oldu.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), piyasa değerinin 2,7 trilyon doları aşmasıyla dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında e-ticaret devi Amazon'u geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

Tarihi halka arzıyla dikkatleri üzerine çeken SpaceX hisselerindeki yükseliş üçüncü işlem gününde de devam etti.

Şirket hissesi TSİ 18.00 itibarıyla yüzde 8'in üzerinde artışla 208 dolar seviyesine yükseldi.

SpaceX hisselerindeki yükseliş, şirketin piyasa değerini e-ticaret devi Amazon'un, gün içinde kısa süreli olarak da Microsoft'un üstüne taşıdı.

Piyasa değeri 2,7 trilyon doları aşan SpaceX, 2,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketleri listesinde beşinci sıraya yükseldi.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri listesinde Nvidia 5,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada, Alphabet 4,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada, Apple 4,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada ve Microsoft 2,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dördüncü sırada yer alıyor.

SpaceX hisseleri 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

Hisse başına 135 dolardan halka arz edilen SpaceX hisseleri, 150 dolardan açılış yapmıştı.

SpaceX hisseleri, ilk işlem gününde 176,52 dolara kadar tırmanmasının ardından günü yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan tamamlamıştı.

Şirketin hisseleri, halka arzın ardından ikinci işlem gününde de yüzde 19,6 yükselmişti.

SpaceX'ten dün yapılan açıklamada, ilk halka arz sürecinin tamamlandığı ve ek hisse alım opsiyonunun kullanılmasıyla yaklaşık 85,7 milyar dolar brüt gelir elde edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan şirketten bugün yapılan açıklamada, SpaceX'in yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'in 60 milyar dolar değerleme üzerinden satın alınması için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Amazon, Spacex, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SpaceX, Amazon'u Geride Bırakıp 5. Sıraya Yükseldi - Son Dakika

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