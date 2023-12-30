 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SPK, 2024 için yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi

SPK, 2024 için yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi. Para cezaları artırılarak belirlendi ve piyasa bozucu eylemlere verilecek para cezası aralığı belirlendi. Ayrıca halka arz şartları da değişti ve şirketlerin belirli bir ciroya ve aktif büyüklüğe sahip olması gerekiyor.

SPK, 2024 için yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi
30.12.2023 - 00:35,
Abone Ol

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeniden değerlemeye tabi tutarlara 2024 yılı için güncelleme yaptı.

SPK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yeniden değerlemeye tabi tutarların güncel hali paylaşıldı.

Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun idari para cezası gerektiren fiiller hükmünce, para cezaları yüzde 58,46 artırılarak, cezaya göre 246 bin 511,47 lira ile 3 milyon 81 bin 378,30 lira, 61 bin 607,66 lira ile 616 bin 263,62 ve 5 bin 249,78 lira ile 131 bin 244,50 lira aralığına çekildi.

Piyasa bozucu eylemlere verilecek para cezası aralığı da 246 bin 511,47 lira ile 6 milyon 168 bin 483,34 lira şeklinde kararlaştırıldı.

Yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartları da değişti. Buna göre payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılamayan payların tamamı, 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacak.

Güncellemeyle birlikte halka arz edilecek şirketlerin 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ciroya ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklüğe sahip olması gerekiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, 2024 için yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi - Son Dakika


00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı

Son Dakika
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 01:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: SPK, 2024 için yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement