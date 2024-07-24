SPK, Bir Kişiye Borsalarda Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Bir Kişiye Borsalarda Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuyaş Yatırım AŞ (KUYAS) pay piyasasında yapılan işlemlerde makul şüphe bulunması üzerine bir kişiye 25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

24.07.2024 20:53
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 25 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nin yayımladığı bültene göre, "Kuyaş Yatırım AŞ (KUYAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Kurulun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişi hakkında 25 Temmuz 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, Bir Kişiye Borsalarda Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak - Son Dakika

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