SPK'dan 3 şirkete suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı - Son Dakika
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SPK'dan 3 şirkete suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı

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SPK\'dan 3 şirkete suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim Tasarruf Finansman, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri ile Destek Finans Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına, ilgili şahısların tüm lisanslarına işlem yapma yasağı getirilmesine ve borsa ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim Tasarruf Finansman, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri ile Destek Finans Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına, ilgili şahısların tüm lisanslarına işlem yapma yasağı getirilmesine ve borsa ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK, yayımladığı haftalık bültende piyasalarda gerçekleştirilen işlemler ile izinsiz faaliyetlere yönelik yürütülen incelemeler sonucunda alınan yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu. Bültende, üç farklı şirketin pay piyasasındaki işlemler sebebiyle suç duyurularında bulunulmasına, işlem yasakları uygulanmasına, lisans iptallerine ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüten internet sitelerine erişim engeli getirilmesine karar verildiği bildirildi.

ÜÇ ŞİRKETİN PAY PİYASASINDAKİ İŞLEMLER İÇİN SUÇ DUYURUSU VE LİSANS İPTALİ

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Destek Finans Faktoring A.Ş. pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen şahısların, sahip oldukları tüm lisanslara işlem yapma yasağı getirildi.

BORSADA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Diğer yaptırım, tedbir ve işlem yasakları kapsamında SPK, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan kişilerin yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi'nin Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması oldu.

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluKatılımevimGündoğduEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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