SPK'dan İki Kişiye Geçici İşlem Yasağı - Son Dakika
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SPK'dan İki Kişiye Geçici İşlem Yasağı

29.06.2026 21:49
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SPK, HKTM'de yatırımcı haklarını korumak için 2 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (HKTM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 2 kişiye 30 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan İki Kişiye Geçici İşlem Yasağı - Son Dakika

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