SPK'den Elazığ Girişim Grubu'na yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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SPK'den Elazığ Girişim Grubu'na yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

25.02.2022 12:15
SPK'den Elazığ Girişim Grubu'na yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Elazığ Girişim Grubu tarafından SPK'ye yapılan bir başvuru bulunmadığı, Kurul tarafından verilmiş bir iznin söz konusu olmadığı bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Elazığ Girişim Grubu tarafından SPK'ye yapılan bir başvuru bulunmadığı, Kurul tarafından verilmiş bir iznin söz konusu olmadığı bildirildi.

SPK'den, 23 Şubat'ta bir gazetenin internet sitesinde yayımlanan "3 bin ortaklı Elazığ Girişim Grubu, kent madenlerine talip" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberde, bir girişim grubundan bahsedilerek kuruldan izin alındığının ifade edildiği aktarılan açıklamada, "Habere konu olan girişimle ilgili Kurulumuza yapılan bir başvuru bulunmadığı gibi haberde ifade edildiğinin aksine Kurulumuzun bir izni de söz konusu değildir." denildi.

Açıklamada, yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramaması adına bir açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulumuzca onaylanması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanunu'nda, onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenlerin ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Usulsüz olarak sermaye piyasası araçlarının halka arz edildiğinin tespiti durumunda Kurulumuzca ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmakta ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli tedbirler alınmaktadır."

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Sermaye Piyasası Kanunu, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK'den Elazığ Girişim Grubu'na yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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