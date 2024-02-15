SPK, ISYAT pay piyasasında işlem yapan 2 kişiye geçici işlem yasağı uygulayacak

Erzincan'da maden ocağındaki siyanür ölçümleri yapıldı

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan maden ocağı sahasında yapılan siyanür ölçümleri, bilim insanları tarafından incelendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem, yapılan ölçümlerin risk teşkil etmediğini belirtti. Ölçümlerin devam ettiğini ve sağlık personeli ile arama kurtarma ekibi için koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Erdem, ayrıca çevre ve insan sağlığı boyutunda yapılan analizlerin sonuçlarının izlendiğini ifade etti. Hava ölçüm değerlerinin uluslararası limitlerin altında olduğunu söyleyen Erdem, olası bir risk durumunda gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Sezigen ise insan sağlığını tehdit edecek bir siyanür miktarının ölçülmediğini ifade etti.