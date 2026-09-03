SPK, Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzına onay verdi - Son Dakika
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SPK, Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzına onay verdi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin pay başına 25 lira 52 kuruştan ilk halka arzını onayladı. Ayrıca şirketlerin borçlanma aracı ihraçlarına izin verilirken, 3 kişiye 756 bin 882 lira idari para cezası uygulandı ve izinsiz kripto işlemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin pay başına 25 lira 52 kuruştan ilk halka arzını onayladı.

Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin 188 milyon 490 bin lira ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 620 milyon 250 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan SPK, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 15 milyar liralık, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 4,5 milyar liralık, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 300 milyon dolarlık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 1 milyar dolarlık, Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyon dolarlık veya bu rakamın avro veya dolar cinsinden eşdeğeri tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Ayrıca Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Tuna Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Kurul, DK Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Şekerbank, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret pay piyasalarında yaptığı incelemeler sonucunda 3 gerçek kişiye toplamda 756 bin 882 lira idari para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunulması nedeniyle 2 gerçek kişi ve 1 internet sitesinin internet sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzına onay verdi - Son Dakika

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