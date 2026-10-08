SPK, Odine incelemesinde 21 kişiye suç duyurusu yaptı, 2 yıl işlem yasağı getirdi - Son Dakika
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SPK, Odine incelemesinde 21 kişiye suç duyurusu yaptı, 2 yıl işlem yasağı getirdi

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SPK, Odine incelemesinde 21 kişiye suç duyurusu yaptı, 2 yıl işlem yasağı getirdi
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SPK haftalık bültenine göre, Odine hisselerine yönelik incelemede 21 kişi hakkında suç duyurusu kararı çıktı. Bu kişilere 2 yıl işlem yasağı getirilirken, aynı listedeki 16 kişinin lisansları da yasak boyunca iptal edildi.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) hakkında yapılan inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Haklarında suç duyusunda bulunulan 21 kişi için 2 yıl işlem yapma yasağı da uygulandı. Aynı listede yer alan 16 kişi için sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

Ayrıca bültene göre, bir yatırım fonunun başka bir fon bünyesinde birleştirilmesine izin verildi. Bir portföy yönetim şirketinin işletme adı kullanmasına karar verildi. Bir aracı kurumun sermaye artırımı talebine ilişkin başvurusuna izin verildi. Bir şirketin borsada işlem görmeyen hisselerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satışı bilgi formunun SPK tarafından onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verildi. Bir aracı kurumun da yurt içinde işlem aracılığı faaliyet izni kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin başvurusuna izin verildi.

Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası KuruluİncelemeEkonomiFinansSon Dakika

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