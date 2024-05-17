SPK, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzını onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzını onayladı

SPK, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ\'nin ilk halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 28 liradan, 49,50 liradan ilk halka arzına onay verdi. Ayrıca SPK, birçok şirketin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvurularını kabul etti. Suç duyuruları ve idari para cezalarıyla ilgili kararlar da alındı.

17.05.2024 00:39
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

SPK bültenine göre Kurul, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin pay başına 28 liradan, Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 49,50 liradan ilk halka arzına onayladı.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 20 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımına, Zedur Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 149 milyon 750 bin lira ve Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay veren SPK, Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Kurul, Atılım Faktoring AŞ'nin 50 milyon lira, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 500 milyon lira, ZİP Finansman AŞ'nin 40 milyon lira, Fiba Faktoring AŞ'nin 325 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Trive Portföy Yönetimi AŞ Trive Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 12 milyon 707 bin 856,10 lira idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 12 telefon hattının sahipleri ile 12 kişiye ve 9 ayrı internet sitesi içerik sağlayıcısına suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzını onayladı - Son Dakika

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