Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.450 Lira Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 396 bin 200 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 624 bin 748 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 76 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 72 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 827 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 243 milyon 419 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 91 bin 551 metreküp olarak kayıtlara geçti.