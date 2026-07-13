Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

13.07.2026 14:41
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Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17.358,24 TL, işlem hacmi 10.935.627 TL olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 358 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 935 bin 627 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 303 bin 782 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 358 lira 24 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 630 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 226 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 490 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 937 bin 197 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 900 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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