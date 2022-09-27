Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

27.09.2022 14:30
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 90 milyon 619 bin 599 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 31 milyon 862 bin 264 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 447 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 78 lira 9 kuruş, satış fiyatı 25 bin 500 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 937 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 801 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı Hisarcıklıoğlu: Nerede ayrılık var, orada bereket yok Hisarcıklıoğlu: Nerede ayrılık var, orada bereket yok Bakan Kirişci, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde düzenlenen küresel forumda konuştu Bakan Kirişci, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde düzenlenen küresel forumda konuştu
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:16:48. #1.12#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement