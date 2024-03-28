Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 139 Lira 89 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 139 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 215 bin 541 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 738 bin 236 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 139 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 895 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 646 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 632 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 100 bin 786 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 186 milyon 102 bin 84 metreküp olarak kayıtlara geçti.