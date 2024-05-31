Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 309 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 309 Lira Oldu

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 309 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 309 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 920 bin 85 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 470 bin 424 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 309 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 641 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 825 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 794 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 95 milyon 199 bin 584 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 435 bin 88 metreküp olarak kayıtlara geçti.

31.05.2024 14:49
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 309 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 920 bin 85 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 470 bin 424 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 309 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 641 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 825 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 794 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 199 bin 584 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 435 bin 88 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 309 Lira Oldu - Son Dakika

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