Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 498 Lira 94 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 498 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 388 bin 360 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 664 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 498 lira 94 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 418 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 23 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 973 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 861 bin 388 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 852 bin 314 metreküp olarak kayıtlara geçti.