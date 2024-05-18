Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 489 Lira 25 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 489 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 968 bin 180 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 828 bin 620 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 489 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 283 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 13 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 964 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 104 bin 436 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 484 bin 93 metreküp olarak kayıtlara geçti.