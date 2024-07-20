Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 431 Lira 86 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 431 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 255 bin 880 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 842 bin 457 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 431 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 899 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 953 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 910 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 344 bin 653 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 259 bin 775 metreküp olarak kayıtlara geçti.