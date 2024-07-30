Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 431 Lira 96 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 431 Lira 96 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 431 lira 96 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 11 milyon 104 bin 669 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 118 milyon 980 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

30.07.2024 14:25
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 431 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 104 bin 669 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 429 bin 575 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 431 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 100 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 953 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 910 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 980 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 349 bin 430 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 431 Lira 96 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 431 Lira 96 Kuruş - Son Dakika
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