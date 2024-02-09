Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 886 Lira 96 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 886 lira 96 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 717 bin 761 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 72 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 886 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 76 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 431 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 342 lira 61 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 197 milyon 513 bin 969 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 197 milyon 90 bin 37 metreküp olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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