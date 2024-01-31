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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 407 Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 407 Lira Oldu

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 407 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 407 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 448 bin 508 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 165 bin 25 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 407 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 267 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 977 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 836 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 252 milyon 456 bin 782 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 251 milyon 818 bin 372 metreküp olarak kayıtlara geçti.

31.01.2024 14:39
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 407 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 448 bin 508 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 165 bin 25 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 407 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 267 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 977 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 836 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 252 milyon 456 bin 782 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 251 milyon 818 bin 372 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 407 Lira Oldu - Son Dakika
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