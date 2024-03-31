Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 8.426,61 TL

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 426 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 656 bin 900 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 803 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 426 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 146 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 50 lira, satış fiyatı ise 8 bin 5 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 246 bin 684 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 243 bin 774 metreküp olarak kayıtlara geçti.