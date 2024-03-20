Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 917 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 485 bin 864 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 630 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 917 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 654 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 413 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 421 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 223 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 190 milyon 932 bin 564 metreküp olarak kayıtlara geçti.