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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 457 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 15 milyon 123 bin 750 lira 50 kuruş oldu. Türkiye'ye 224 milyon 153 bin 761 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi
22.12.2023 - 15:02,
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 457 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 123 bin 750 lira 50 kuruş oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 259 bin 938 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 457 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 214 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 80 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 834 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 153 bin 761 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 224 milyon 715 bin 345 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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