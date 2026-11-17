Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 802 bin 852 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 29 bin 331 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 577 lira 50 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 282 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 606 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 548 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 77 bin 167 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 151 bin 595 metreküp olarak kayıtlara geçti.