Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada elektriğin fiyatı yarın için 3 bin lira ile 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

20.11.2024 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,07 azalarak 1 milyar 353 milyon 176 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 02.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 228 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 290 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1259 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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