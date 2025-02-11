Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 795 milyon 198 bin 661 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 411 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 440 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 991 lira 10 kuruş, en düşük 2 bin liradan işlem gördü.