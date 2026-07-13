Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

13.07.2026 14:42
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Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatları yarın 4.400 TL en yüksek, 899,99 TL en düşük olacak.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,04 artarak 1 milyar 615 milyon 229 bin 868 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 658 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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