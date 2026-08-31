Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

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Yarın için spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4.295 lira, en düşük 1.555 lira.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 1555 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,84 artarak 2 milyar 338 milyon 45 bin 895 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 295 lira, en düşük saat 12.00'de 1555 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 328 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 363 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 975 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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