Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

16.07.2026 16:41
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Yarın için spot elektrik fiyatı en yüksek 4.487,18 TL, en düşük 998,60 TL olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 487 lira 18 kuruş, en düşük 998 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,41 azalarak 1 milyar 745 milyon 840 bin 682 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 487 lira 18 kuruş, en düşük 07.00'de 998 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 790 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 806 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük 955 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika

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