Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 77 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 3,63 azalarak 1 milyar 898 milyon 849 bin 89 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 77 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 554 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 585 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük 1981 liradan işlem gördü.