Spot elektrikte işlem hacmi yüzde 75,9 arttı, yarının fiyatı 4 bin 275 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot elektrikte işlem hacmi yüzde 75,9 arttı, yarının fiyatı 4 bin 275 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada yarın için megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 275 lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75,9 artarak 1 milyar 378 milyon 829 bin 965 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 275 lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75,9 artarak 1 milyar 378 milyon 829 bin 965 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 275 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 661 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:28:25. #7.12#
SON DAKİKA: Spot elektrikte işlem hacmi yüzde 75,9 arttı, yarının fiyatı 4 bin 275 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei