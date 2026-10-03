Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 499 lira 99 kuruş oldu. En düşük fiyat 09.00-13.00 arasında sıfır lira olarak belirlenirken, bugün için en yüksek fiyat 2 bin 999 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,6 artarak 783 milyon 720 bin 186 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00 ve 13.00 arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1647 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1749 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 999 lira, en düşük 238 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş oldu - Son Dakika
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