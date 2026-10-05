Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin, en düşük 1844,64 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin, en düşük 1844,64 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaatlik elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin, en düşük 1844 lira 64 kuruş oldu. Piyasada bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 16,9 artışla 1 milyar 611 milyon 847 bin 574 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin, en düşük 1844 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 artarak 1 milyar 611 milyon 847 bin 574 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 12.00'de 4 bin, en düşük saat 12.00'de 1844 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 866 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 910 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 275 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin, en düşük 1844,64 lira oldu - Son Dakika
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