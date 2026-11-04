Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 150 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 150 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 150, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ortalama fiyat 2 bin 729 lira 20 kuruş olurken, işlem hacmi bugün yüzde 13,15 azalarak 1 milyar 617 milyon 808 bin 809 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 150 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,15 azalarak 1 milyar 617 milyon 808 bin 809 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 150 lira, en düşük saat 04.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 729 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 836 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 634 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 150 lira oldu - Son Dakika
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