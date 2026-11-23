Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre en yüksek 4 bin 500, en düşük 1700 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi ise düne göre yaklaşık yüzde 100 artışla 1 milyar 899 milyon 641 bin 139 liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 100 artarak 1 milyar 899 milyon 641 bin 139 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 1700 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 111 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 217 lira 66 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 880 lira 99 kuruş, en düşük 172 lira olarak kayıtlara geçti.
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