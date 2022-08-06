Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 307 lira 14 kuruş, en düşük 1 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,45 azalarak 1 milyar 186 milyon 968 bin 704 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 04.00'te 3 bin 307 lira 14 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 417 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 414 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 385 lira 84 kuruş, en düşük 2 bin 247 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.